Александр Емельяненко: буду бить Тарасова аккуратно, но сильно

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке с блогером Артёмом Тарасовым.

«Завтра в 22:00 у меня будет бой. Буду бить Тарасова. Аккуратно, но сильно. Буду бить Тарасова, пока он не упадёт», — сказал Емельяненко во время эфира в Instagram.

Поединок состоится в рамках главного события промоушена «Наше дело». Бой пройдёт 18 сентября по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.

На счету 40-летнего Емельяненко — 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко оказался на 38 кг тяжелее блогера Тарасова перед их боем.