Александр Емельяненко сообщил о договорённости о двух боях с Харитоновым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что договорился о проведении двух поединков с соотечественником Сергеем Харитоновым.
Александр Емельяненко сообщил о договорённости о двух боях с Харитоновым
  • РИА Новости

«Звонил менеджер Харитонова, предлагал бой. Договорились на два поединка, но придётся отправлять его в зимнюю спячку. Хотя, судя по тому, какой у меня график серьёзный, спячка будет весенняя», — сказал Емельяненко во время эфира в Instagram.

По его словам, первый бой пройдёт по правилам бокса, а второй — по правилам смешанных единоборств. 

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. У 41-летнего Харитонова за карьеру в смешанных единоборствах 30 побед, семь поражений, а также в его активе два поединка, признанных несостоявшимися. 

Ранее Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его бой с Минеевым.

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