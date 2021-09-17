Александр Емельяненко сообщил о договорённости о двух боях с Харитоновым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что договорился о проведении двух поединков с соотечественником Сергеем Харитоновым.

«Звонил менеджер Харитонова, предлагал бой. Договорились на два поединка, но придётся отправлять его в зимнюю спячку. Хотя, судя по тому, какой у меня график серьёзный, спячка будет весенняя», — сказал Емельяненко во время эфира в Instagram.

По его словам, первый бой пройдёт по правилам бокса, а второй — по правилам смешанных единоборств.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. У 41-летнего Харитонова за карьеру в смешанных единоборствах 30 побед, семь поражений, а также в его активе два поединка, признанных несостоявшимися.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его бой с Минеевым.