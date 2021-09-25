Дацик — о возможном бое с Александром Емельяненко: ему следует набрать форму

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик назвал сроки возможного боя с Александром Емельяненко.

«Вопрос в Саше. Готов он или нет. Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Он уже приезжал в федерацию, но Саша, как всегда, медкомиссию не прошёл, контракт не подписал», — цитирует Дацика «Спорт-Экспресс».

По его словам, менеджер Емельяненко Азамат Бостанов уже дал согласие на бой. Дацик считает, что 40-летний уроженец Старого Оскола пока не готов выйти на ринг, поскольку ему необходимо набрать физическую форму.

«Я думаю, Азамат понимает, что он не в той кондиции, чтобы выпускать его против меня. Может, в этом году или в начале следующего состоится наш поединок», — сказал Дацик.

Ранее Александр Емельяненко высказался о возможном бое с Нурмагомедовым.