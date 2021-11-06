Eagle FC не будет устраивать хайп с приглашением Александра Емельяненко

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Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров заверил, что никогда не подпишет контракт с российским бойцом смешанных единоборств в тяжёлой весовой категории Александром Емельяненко.
Eagle FC не будет устраивать хайп с приглашением Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«Ни в коем случае нет интереса к Александру Емельяненко. Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Что бы он ни делал, мне не нравится, как он ведёт себя. Мы не сможем вести с ним дела», — цитирует Завурова «Спорт-Экспресс».

При этом Завуров подчеркнул, что не испытывает к Емельяненко никакой личной неприязни. Он объяснил свою позицию отсутствием желания устраивать агрессивную рекламу лиги с приглашением 40-летнего бойца в Eagle FC.

«Для какого-то хайпа нам это не нужно», — добавил он.

В сентябре Емельяненко провёл бой по правилам бокса с блогером Артёмом Тарасовым и победил единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с Дациком.

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