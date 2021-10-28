Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с Дациком

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со своим соотечественником Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с Дациком
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Мёртвый, жирный, толстый кусок сала, который еле дышит. Куда он на меня прыгает? Передайте этой жирной рыжей обезьяне. Собаке с муромских лесов. Пускай готовится. Этот бой состоится. Я отправлю его спать. Только не знаю, когда этот поединок будет. Мне предстоит очень много боёв. Будут периоды, когда мне придётся выступать по два раза в месяц. Форму я набрал отличную. Буду бить народ и радовать вас своими победами», — сказал боец во время прямого эфира в своём Instagram.

В сентябре Емельяненко провёл бой по правилам бокса с блогером Артёмом Тарасовым и победил единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном.

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