Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой со своим соотечественником Вячеславом Дациком.

«Мёртвый, жирный, толстый кусок сала, который еле дышит. Куда он на меня прыгает? Передайте этой жирной рыжей обезьяне. Собаке с муромских лесов. Пускай готовится. Этот бой состоится. Я отправлю его спать. Только не знаю, когда этот поединок будет. Мне предстоит очень много боёв. Будут периоды, когда мне придётся выступать по два раза в месяц. Форму я набрал отличную. Буду бить народ и радовать вас своими победами», — сказал боец во время прямого эфира в своём Instagram.

В сентябре Емельяненко провёл бой по правилам бокса с блогером Артёмом Тарасовым и победил единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном.