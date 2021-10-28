Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал досрочную победу старшего брата Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в бою на турнире Bellator 269.
Александр Емельяненко оценил нокаут в исполнении брата Фёдора в поединке с Джонсоном
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Он отлично всё сделал. Нельзя перед Фёдором останавливаться и стоять. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводит свою атаку. Он хоть и тяжеловес, но он взрывной тяжеловес. Обладает хорошим, качественным нокаутирующим ударом как с левой, так и с правой руки. Он не старается бороться, не умеет проходить ноги, однако хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперёд бросает, но не делает проходы в ноги. И поставил себе ударную технику — неплохо работает руками», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфира в своём Instagram.

Бой Фёдора Емельяненко с Джонсоном состоялся 23 октября в Москве. Россиянин нокаутировал Джонсона в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова заплатить 10 млн рублей Александру Емельяненко за бой с Дациком.

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