Федерация бокса России готова заплатить 10 млн рублей Александру Емельяненко за бой с Дациком

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что Федерация бокса России готова выделить 10 млн рублей Александру Емельяненко в качестве гонорара за бой с ним.
Федерация бокса России готова заплатить 10 млн рублей Александру Емельяненко за бой с Дациком
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Саша пока не желает со мной выходить, ищет соперников полегче. А я полегче соперников не ищу. Саша, выходи на бой. Где хочешь, там и устроим поединок. Ты хотел 10 млн рублей за бой — Федерация бокса тебе предложила. Приезжай и подписывай контракт. Я готов, Саня, в любой момент выйти на бой», — цитирует Дацика YouTube-канал «Ушатайка».

27 октября 41-летний боец провел боксёрский бой в перчатках для ММА с Ревазом Верулашвили на турнире промоушена «Наше дело». Дацик победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном.

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