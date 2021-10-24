Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном
- РИА Новости
«Поздравляю брата Фёдора Емельяненко с очередной красивой победой», — написал Александр Емельяненко в своём Instagram.
Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном.