Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу брата Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Поздравляю брата Фёдора Емельяненко с очередной красивой победой», — написал Александр Емельяненко в своём Instagram.

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном.