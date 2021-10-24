Карелин — о победе Емельяненко над Джонсоном: Фёдор просто красавчик

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал победу Фёдора Емельяненко в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Фёдор Емельяненко просто молодец, красавчик! Продолжать карьеру или нет — его дело. Всё зависит от того, как Фёдор себя чувствует и как он готов», — цитирует Карелина «Чемпионат».

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном.