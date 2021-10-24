Карелин — о победе Емельяненко над Джонсоном: Фёдор просто красавчик
- РИА Новости
«Фёдор Емельяненко просто молодец, красавчик! Продолжать карьеру или нет — его дело. Всё зависит от того, как Фёдор себя чувствует и как он готов», — цитирует Карелина «Чемпионат».
Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.
Ранее Магомед Исмаилов прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном.