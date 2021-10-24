Исмаилов: ожидал, что Фёдор так быстро сможет расправиться с Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал победу соотечественника Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Всё нормально получилось. Я за Фёдора болел, так что я рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном, мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдёт. Теперь ждём новые бои Федора!» — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Тимоти Джонсон поделился впечатлениями от поединка с россиянином Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве.