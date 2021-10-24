Джонсон: Фёдор бьёт сильно, как грузовик

Американский боец смешанных единоборств Тимоти Джонсон поделился впечатлениями от поединка с россиянином Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве.

«Были несколько обменов ударами, и мы загремели. Он тоже пропустил удары. Нанёс удары неряшливо, но все же нанёс несколько хороших ударов. Да, он бьёт сильно. Сильно, как грузовик. Все знают, кто такой Фёдор и насколько он сильно бьёт. Он очень взрывной, и многие смотрят на него как на взрывного бойца, но он вдобавок очень точен в нанесении ударов. Он ударил прямо в челюсть. Именно сюда необходимо наносить для того, чтобы отключить соперника. Он попал прямо в точку», — заявил после боя Джонсон.

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Стивенсон победил Херринга нокаутом и завоевал титул WBO во втором полулёгком весе.