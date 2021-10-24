Стивенсон победил Херринга нокаутом и завоевал титул WBO во втором полулёгком весе
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Поединок состоялся в Атланте (США) и завершился победой Стивенсона техническим нокаутом в десятом раунде. Таким образом, он отобрал у Херринга титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе.
24-летний Стивенсон принял участие в 17 поединках, в которых одержал 17 побед. 35-летний Херринг в своём активе имеет 23 победы в 26 боях.
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