Стивенсон победил Херринга нокаутом и завоевал титул WBO во втором полулёгком весе

Американский боксёр Шакур Стивенсон одержал победу в бою с соотечественником Джамелом Херрингом.

Поединок состоялся в Атланте (США) и завершился победой Стивенсона техническим нокаутом в десятом раунде. Таким образом, он отобрал у Херринга титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе.

24-летний Стивенсон принял участие в 17 поединках, в которых одержал 17 побед. 35-летний Херринг в своём активе имеет 23 победы в 26 боях.

Ранее Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата Фёдора над Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.