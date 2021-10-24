Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Пока без комментариев», — приводит слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился к легендарному бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко после его победы на турнире Bellator 296 в Москве.