Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.
Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Пока без комментариев», — приводит слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился к легендарному бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко после его победы на турнире Bellator 296 в Москве.

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