Минеев поздравил Фёдора Емельяненко с победой в бою с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился к легендарному бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко после его победы на турнире Bellator 296 в Москве.

«Фёдор, поздравляю с заслуженной победой!» — написал Минеев в своём Instagram.

Напомним, что Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.