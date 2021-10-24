Цзю: Емельяненко дал понять, что его слишком рано списали со счетов

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Я очень рад за Фёдора и уже лично поздравил его с победой. Сейчас у меня состояние полного удовлетворения. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло», — цитирует Цзю Sport24.

По его мнению, 45-летний боец давно доказал, что является лучшим в истории и его не зря называют Последним императором. 

«Но завершать карьеру или нет — чисто его решение. На мой взгляд, если бы он не думал о чемпионском бое, не выходил бы на ринг сегодня», — добавил Цзю.

Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что Емельяненко победой над Джонсоном доказал своё величие.

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