Цзю: Емельяненко дал понять, что его слишком рано списали со счетов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Я очень рад за Фёдора и уже лично поздравил его с победой. Сейчас у меня состояние полного удовлетворения. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло», — цитирует Цзю Sport24.

По его мнению, 45-летний боец давно доказал, что является лучшим в истории и его не зря называют Последним императором.

«Но завершать карьеру или нет — чисто его решение. На мой взгляд, если бы он не думал о чемпионском бое, не выходил бы на ринг сегодня», — добавил Цзю.

Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что Емельяненко победой над Джонсоном доказал своё величие.