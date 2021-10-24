Шлеменко заявил, что Емельяненко победой над Джонсоном доказал своё величие

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Ожидал, что так быстро все закончится. Федя победил за счёт скорости и манёвренности. Соперник был тяжелее Емельяненко. Фёдор в очередной раз доказал своё величие. Быть в такой форме в 45 лет — дай бог каждому. Это легендарно», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он также добавил, что на месте Емельяненко не заканчивал бы карьеру.

«Можно сделать ему реванш с Бейдером. Получить пояс — тогда будет все вообще классно», — сказал Шлеменко.

Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее опубликовано видео нокаута Фёдора Емельяненко в бою с Джонсоном.