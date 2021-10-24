Опубликовано видео нокаута Фёдора Емельяненко в бою с Джонсоном
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Bellator.
Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.
Ранее экс-чемпион Bellator Андрей Корешков признался, что не ожидал от Емельяненко такой зрелищной победы.
🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269pic.twitter.com/gZq4pH5bMa