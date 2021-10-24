Экс-чемпион Bellator Корешков: не ожидал, что Емельяненко победит так зрелищно

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал победу легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном.

«Я ожидал, что он победит, но не так зрелищно, получилось очень красиво и неожиданно. Нельзя сказать, что соперник слабый, Тимоти был одним из самых сильных среди тех, кого предлагали Фёдору. Очень неудобный оппонент, многих топов он одолел», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

По его словам, он предполагал, что Фёдору будет сложно драться с таким крупным соперником. Корешков также допускает, что, если бы не произошло нокаута в первом раунде, то дальше россиянину было бы тяжело.

«Я очень рад за Фёдора, что он победил именно так зрелищно. Сколько Фёдор сможет ещё выступать зависит только от него, если у него будет желание, то конечно сможет», — добавил Корешков.

Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко поблагодарил Нурмагомедова за тёплые слова после победы над Джонсоном.

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