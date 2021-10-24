Емельяненко поблагодарил Нурмагомедова за тёплые слова после победы над Джонсоном
«Пока все нагрузки выдержал. Будем дальше готовиться потихонечку, а там посмотрим. Спасибо Хабибу за тёплые слова. На сегодняшний день всё благополучно, чувствую себя хорошо. Думаю, это будет большой стимул для молодёжи, чтобы они поднимались. Мы пока ещё в строю», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде в главном бою на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.
Ранее Нурмагомедов оценил победу Емельяненко над Джонсоном.