Глава AMC Fight Nights готов организовать бой Фёдора Емельяненко с Роем Джонсом

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил готовность организовать поединок между легендарным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом.

«Это, безусловно, интересное событие не только для российской, но и для международной публики. Вижу смысл в этом поединке. Это будет ярко и востребовано для людей», — цитирует Гаджиева Sport24.

По его мнению, Емельяненко точно будет фаворитом в данной схватке, так как у него есть регулярная бойцовская практика, в отличие от потенциального соперника.

«Может ли Fight Nights организовать такой бой? Технически мы можем. Нужно понимать, что хоть поединок и будет проходить в России, но транслироваться будет по всему миру, и важно, чтобы была международная платформа для показа, чтобы промоушен мог заработать и дать заработать участникам. Только в этом случае», — добавил Гаджиев.

Он также отметил, что такие бои всегда являются предметом договорённостей с обеими сторонами. Как предполагает промоутер, схватку будет сложно организовать, но вполне возможно.

23 октября в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Емельяненко признался, что ему интересен бой с Роем Джонсом.