Фёдор Емельяненко признался, что ему интересен бой с Роем Джонсом

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Легендарный российский боец cмешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом.
Фёдор Емельяненко признался, что ему интересен бой с Роем Джонсом
  • РИА Новости

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он один из самых выдающихся боксёров мира всех времён. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой», — цитирует Емельяненко ТАСС.

По его мнению, для проведения боя нужен только промоушен, готовый его организовать, а также обсуждение условий. Емельяненко отметил, что будет готовиться к поединку как к реальному, а не показательному, если он состоится.

«Подготовка моя слабее не будет. Может, не на 100% буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов и будет показательный бой», — добавил Последний Император.

23 октября в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде главного боя на Bellator 269. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее экс-чемпион UFC Андрей Орловский выразил готовность провести в Москве реванш с Фёдором Емельяненко.

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