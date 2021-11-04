Орловский выразил готовность провести в Москве реванш с Фёдором Емельяненко

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский выразил готовность провести повторный бой с легендарным россиянином Фёдором Емельяненко.
Орловский выразил готовность провести в Москве реванш с Фёдором Емельяненко
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Готов подраться с Фёдором даже в Москве. Но я не слышал, чтобы Дана Уайт говорил о заинтересованности в подписании Емельяненко. Я читал его интервью о Фёдоре — там совершенно другое. Не думаю, что Скотт Кокер отпустит его из Bellator. А говорить можно всё что угодно. Я работник UFC на данный момент, там относятся ко мне очень хорошо. По действующему контракту мне осталось провести один-два боя. Надо будет уточнить у менеджера», — сказал Орловский YouTube-каналу «Ушатайка».

Первый поединок между этими бойцами состоялся в 2009 году на турнире Affliction и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

В настоящее время Орловский выступает в UFC, в то время как Емельяненко — в Bellator.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал любимый нокаут в исполнении Фёдора Емельяненко.

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