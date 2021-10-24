Тренер Нурмагомедова назвал любимый нокаут в исполнении Фёдора Емельяненко
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«Бой с Орловским. Это мой любимый нокаут. Фёдор проигрывал этот поединок, и вдруг откуда ни возьмись он наносит бомбу. На его стороне была скорость, мощность и желание — это всё он продемонстрировал во время боя. Он сокрушил соперника. Тогда Орловский входил в число самых жёстких парней тяжёлого дивизиона», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».
Фёдор Емельяненко нокаутировал белоруса Андрея Орловского в 2009 году на турнире Affliction в США.
Ранее Познер назвал Фёдора Емельяненко гордостью России.