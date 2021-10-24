Познер назвал Фёдора Емельяненко гордостью России

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Известный телеведущий и журналист Владимир Познер поделился впечатлениями от боя между легендарным российским тяжеловесом Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном, который прошёл на турнире Bellator 269 в Москве.
Познер назвал Фёдора Емельяненко гордостью России
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Фёдор Емельяненко является великим спортсменом. Мы вчера во время боя увидели, что он в своём возрасте может быть всё ещё хорош. Я рад, что Фёдор продолжает свою карьеру. Стоит ли заканчивать? Фёдор должен сам принять решение об этом. Видимо, у него, судя по всему, ещё много сил. Я поздравляю его, он настоящий боец и гордость нашей страны», — цитирует Познера «Матч ТВ».

На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября, Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде.

Ранее Янькова заявила, что Фёдор Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном.

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