Янькова: Фёдор Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Анастасия Янькова прокомментировала победу Фёдора Емельяненко в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.
Янькова: Фёдор Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном
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«Судя по тому, как Емельяненко подошёл к поединку, думаю, это был предпоследний бой в карьере Фёдора», — цитирует Янькову РИА Новости.

По словам Яньковой, она ожидала, что бой не пройдёт всю дистанцию. В итоге так и получилось. Емельяненко смог нокаутировать соперника уже в первом раунде. Янькова также подчеркнула, что мобильность и скорость Фёдора помогли российскому бойцу одолеть более крупного Джонсона.

45-летний Фёдор Емельяненко одержал верх над Джонсоном в главном поединке Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Ранее Магомед Исмаилов прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Джонсоном.

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