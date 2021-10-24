Сокрушительная серия Императора: как Емельяненко за 106 секунд нокаутировал Джонсона на Bellator 269

Фёдор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на первом в истории московском турнире Bellator. В главном поединке вечера легендарный боец через 106 секунд нокаутировал американца. Последний император выиграл 40-й бой в карьере и второй в рамках своего прощального турне.

Поединок с Тимоти Джонсоном имел колоссальное значение в контексте перспектив Фёдора Емельяненко. Хоть сам Последний Император и говорил, что от исхода не зависит его решение о продолжении карьеры, но в это верилось с трудом. Сокрушительное поражение вполне могло поставить крест на выступлениях 45-летнего спортсмена, в то время как успех мог не только позволить ему в полном объёме провести прощальное турне, но даже получить бой за титул Bellator в тяжёлом весе. Победа над вторым номером рейтинга была способна резко поднять его котировки и сделать целесообразным организацию реванша с Райаном Бейдером.

Тем не менее если к подобному развитию событий и были предпосылки, то не слишком много. В отличие от Емельяненко, Джонсон не только оставался активным на протяжении последних двух лет, но и переживал лучший этап в своей карьере. Если в UFC Тимоти считался обычным середняком, то в Bellator входил в элиту дивизиона до 120,2 кг. С февраля 2020 года он четырежды выходил в клетку и трижды покидал её победителем. В числе его «жертв» значились Тайрелл Форчун, Чейк Конго, а также обидчик Фёдора — Мэтт Митрион. Уступил американец лишь действующему обладателю временного пояса Валентину Молдавскому.

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Что касается Фёдора, то из-за длительного простоя оценить его нынешнее состояние было крайне сложно. Да, его партнёры по команде выражали уверенность в силах легендарного бойца и отмечали, что в ходе подготовительного лагеря тот выглядел очень убедительно, но в сражении с таким серьёзным оппонентом этого могло быть недостаточно. За 36-летнего Джонсона говорили как разница в возрасте, так и колоссальное превосходство в массе. На взвешивании он оказался тяжелее на 13,8 кг, что вполне могло гарантировать ему солидное преимущество в ходе битвы.

Кроме того, было любопытно, скажется ли на результате боя Емельяненко ажиотаж вокруг мероприятия и высокие ожидания местных болельщиков. В последний раз он бился в Москве в 2016 году и чуть было не потерпел досрочное поражение от Фабио Мальдонадо. На протяжении первого раунда бразилец избивал Последнего Императора, но не смог убедить рефери вмешаться. Впоследствии Фёдор чудом восстановился, перехватил инициативу и увереннее провёл следующие пятиминутки. Всё шло к тому, что судьи определят ничью, но сразу двое из них неожиданно отдали предпочтение россиянину, спровоцировав громкий скандал. Впоследствии сторона бразильца даже подавала протест на исход боя, но тот не был рассмотрен.

Поначалу могло сложиться впечатление, что в этот раз Емельяненко может постигнуть та же участь. Бойцы прощупывали почву и искали свою дистанцию, практически не выбрасывая ударов, но начиная с 30-й секунды стали ввязываться в очень опасные размены. Сначала их инициировал Джонсон, но со временем именно Емельяненко стал всё чаще работать первым номером. Это получалось не идеально. Заходы с правого прямого хоть и несли опасность для противника, но также делали Последнего Императора уязвимым для контратак.

Фёдор несколько раз шёл вперёд, но слишком застаивался, позволяя Тимоти либо выбрасывать удары в ответ, либо инициировать клинч, в котором более массивный американец чувствовал себя гораздо увереннее. В одном из таких эпизодов он несколько раз пробил по корпусу россиянина, но удары были недостаточно сильными, чтобы создать тому серьёзные проблемы.

После нескольких опасных обменов ударами в центре клетки Тимоти в фирменном стиле ринулся на Фёдора и загнал того к сетке, но дожимать не рискнул. Как оказалось впоследствии, это было его роковой ошибкой. Емельяненко перегруппировался, подготовился к очередному размену и продемонстрировал колоссальную разницу в мастерстве, скорости и тайминге. Сработав на опережение, он выбросил серию из трёх мощнейших ударов, каждый из которых пришёлся точно в челюсть. Нокаут получился глубоким. Джонсон рухнул на канвас, а по его виду стало ясно, что добивание не требуется.

Емельяненко одержал юбилейную, 40-ю, победу в карьере и не только доказал, что даже в 45 лет способен конкурировать с топ-бойцами своего дивизиона, но и сделал заявку на продление своего прощального турне. Подобное выступление наверняка заставит Скотта Кокера поверить в его силы и организовать ему третий, последний бой по действующему контракту. После схватки сам Фёдор не стал напоминать о желании подраться ещё раз, как и не ответил на вопрос о звании величайшего бойца в истории.

«Спасибо всем огромное! Я сегодня особенно рад, что смог вас порадовать. Мои ребята идут без поражений, уже есть два чемпиона. Надеюсь, что будет и третий», — сказал Емельяненко после окончания битвы.