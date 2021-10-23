Фёдор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном в поединке на первом в истории турнире Bellator, который проходит в Москве.

Бой стал главным событием турнира Bellator 269. 45-летний спортсмен отправил соперника в нокаут в первом раунде. Схватка продолжалась две минуты 46 секунд.

Для Последнего Императора эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся. Джонсон проиграл восьмой раз в MMA при 15 выигранных схватках.

Ранее российский боец Кирилл Сидельников заявил, что будет молиться за Фёдора Емельяненко в бою с Джонсоном.