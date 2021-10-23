Сидельников заявил, что будет молиться за Фёдора Емельяненко в бою с Джонсоном

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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке легендарного Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.

«Выступать в одном карде с Фёдором — это огромная мотивация. Благодарность за всю жизнь Фёдору, что он оказал поддержку нам, бойцам. Хотелось бы пожелать ему удачи. Молимся за него. Буду болеть за Фёдора, своего товарища. Другого варианта быть не может», — сказал Сидельников после своей победы на Bellator 269.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету у 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Сидельников поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Bellator 269.

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