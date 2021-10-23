Сидельников поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Bellator 269

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников поделился эмоциями после победы над шотландцем Рэбом Трусдэйлом на первом в истории турнире Bellator в Москве.

«Огромное спасибо всем, кто здесь собрался. Слышал вашу поддержку, не представляете, как это заряжает. Думаю, мои главные победы ещё впереди. Готов драться. Мне без разницы, кого дадут. Осталось только визу сделать. Всё впереди», — сказал Сидельников после боя.

Сидельников нокаутировал соперника в первом раунде, и теперь его рекорд составляет 13 побед при шести поражениях.

RT проведёт онлайн-трансляцию главных поединков турнира Bellator 269 в Москве.

Ранее сообщалось, что на Bellator 269 показали ирландский флаг вместо российского во время выхода Сидельникова.