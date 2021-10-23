Бой за титул, реванш с Вердумом или завершение карьеры: что ждёт Емельяненко после боя с Джонсоном на Bellator 269

Фёдор Емельяненко не исключил, что проведёт ещё один бой после поединка с Тимоти Джонсоном на первом в истории турнире Bellator, который состоится в России. Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что решение о дальнейших перспективах легендарного бойца будет принято на основании его выступления в Москве. Кокер признался, что у него уже есть несколько кандидатов на следующий бой с Последним Императором.

23 октября Фёдор Емельяненко проведёт второй бой в рамках своего прощального турне, в котором сразится со вторым номером рейтинга тяжёлого веса Bellator Тимоти Джонсоном. На протяжении долгих месяцев ходили слухи, что эта схватка может подвести черту под карьерой Последнего Императора, однако в последнее время их всё чаще опровергают. Впоследствии на эту тему высказался и Скотт Кокер.

«Да, мы планировали прощальное турне из трёх боёв… Я начал говорить о нём ещё в сентябре 2019 года, но коронавирус вмешался в дело. Я ценю, что Фёдор проявил такое терпение. И вот сейчас мы здесь. После поединка с Джонсоном мы обсудим с Фёдором, что будем делать дальше», — заявил Кокер в ходе пресс-конференции.

На данный момент Емельяненко провёл лишь один из трёх боёв тура — в декабре 2019 года он нокаутировал Куинтона Рэмпейджа Джексона на шоу в Японии, после чего ни разу не выходил в клетку. Как и говорит Кокер, долгое время организации второй схватки с участием Фёдора мешала пандемия COVID-19, но затем её переносили уже по другим причинам. Промоушен не считал целесообразным устраивать столь статусную битву при пустых трибунах. А когда в США болельщикам разрешили вновь посещать массовые мероприятия, в России шла подготовка к первому московскому турниру. Несомненно, выступление Последнего Императора на родине было более целесообразным как с финансовой, так и с медийной точки зрения, поэтому вариант с Соединёнными Штатами уже не рассматривался.

При этом Кокер неоднократно отмечал, что бой в Москве может стать последним для Емельяненко. Так, в декабре он выражал мнение, что тот должен завершить карьеру на 30-тысячной арене в столице, возглавляя первое российское шоу Bellator. И основания для подобных высказываний были. В сентябре 2021-го Фёдор отметил 45-летие — критический возраст даже для представителей тяжёлого веса. Неизвестно, в каком состоянии спортсмен находится в данный момент, а прогнозировать, как на его здоровье отразится дуэль с Джонсоном и сумеет ли он вновь вернуться в клетку, и вовсе практически невозможно.

Не секрет, что Кокер всегда очень тепло относился к легенде российских MMA. Это он организовал его приход в Strikeforce — первый крупный американский промоушен в карьере Емельяненко, а спустя восемь лет воссоединился с ним в Bellator. Поэтому логично, что функционер переживает за здоровье бойца и не хочет, чтобы его любовь к смешанным единоборствам и стремление продолжать выступления привели к негативным последствиям. Неудивительно, что идея прощального турне пришла Скотту в голову после окончания финала Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Тогда Фёдор был жестоко нокаутирован Райаном Бейдером.

В ходе виртуальной пресс-конференции в преддверии шоу в Москве Емельяненко заявил, что результат битвы с Джонсоном не повлияет на его решение о продолжении карьеры. Однако вряд ли это соответствует действительности. Пусть сам боец и твёрдо намерен трижды войти в клетку в рамках прощального турне, Кокер может быть против этого. И в случае очередного сокрушительного поражения он наверняка предпримет все возможные усилия, чтобы отговорить Фёдора от возвращения.

Неудачное выступление может не только стать подтверждением того, что Емельяненко находится не в лучшей форме, но и спровоцировать тяжёлые травмы. В таком солидном возрасте восстановление может занять долгое время, что также вряд ли положительно скажется на состоянии бойца. В результате прощальное турне может растянуться до конца 2022 — начала 2023 года. А в 46 лет оставаться конкурентоспособным удаётся единицам.

Таким образом, чтобы гарантировать себе проведение очередного боя, Емельяненко необходимо как можно увереннее разобраться с Джонсоном. Идеальным будет исход, аналогичный тому, что был зафиксирован в дуэли с Рэмпейджем. Тогда россиянин практически ничего не пропустил, а отправил американца на канвас уже на 164-й секунде. Однако вряд ли на подобное развитие событий можно рассчитывать в сражении со вторым номером рейтинга тяжёлого дивизиона.

Выбор Джонсона в качестве соперника по бою в Москве изначально казался нелогичным, а с учётом стремлений Емельяненко это ощущение стало лишь сильнее. Несмотря на успехи в Bellator, Тимоти не является раскрученным бойцом и не соответствует статусу прощального боя Последнего Императора, но при этом находится в топе рейтинга организации и представляет колоссальную опасность. Совсем недавно он дрался с Валентином Молдавским — временным чемпионом в тяжёлом весе и воспитанником Фёдора, в настоящее время находящимся на пике формы. Хотя россиянин и владел преимуществом, схватка получилась не самой простой и продлилась все пять раундов.

Объясняя решение Емельяненко сразиться с Джонсоном, Кокер рассказал, что в списке претендентов на схватку с легендой было около 20 имён, но в итоге сам россиянин настоял на кандидатуре 36-летнего американца.

«Все хотят сойтись с Фёдором. Понять их можно, ведь бой с одной из главных звёзд ММА последних 15—20 лет поднимает цену бойцу. В конечном итоге этот список сократился до трёх-четырёх кандидатов. Фёдор хотел драться с кем-то из сеяных бойцов. Когда Молдавский дрался с Тимом, Емельяненко подошёл ко мне и сказал: «Если Молдавский проигрывает и Джонсон становится временным чемпионом, я хочу сразиться с Тимом». Это показывает уровень оппозиции, с которым Фёдор хочет соперничать. Он мог выбрать гораздо более проходного и простого противника не из топ-10, но он хочет драться на высоком уровне. Вот почему выбор пал на Тима», — цитирует Кокера «Чемпионат».

Безусловно, желание конкурировать с сильнейшими может быть важным, но не единственным аспектом. Не исключено, что намерение испытать свои силы в дуэли с таким серьёзным оппонентом объясняется попыткой Емельяненко гарантировать себе реванш с Райаном Бейдером, в настоящий момент владеющим титулом чемпиона. Победы над вторым номером наверняка будет достаточно для возвращения в топ рейтинга, а обязательный претендент в лице Молдавского вряд ли будет форсировать встречу с американцем и наверняка пропустит вперёд своего наставника.

Ответный поединок с Бейдером вполне соответствует статусу прощального в карьере Емельяненко, особенно при условии победы последнего. И на данный момент подобное развитие событий уже не кажется таким невероятным, как раньше. Райан проиграл две из трёх последних битв, причём обе нокаутом. Он и ранее не мог похвастаться гранитной челюстью, а последние результаты демонстрируют, что его способность держать удар заметно снизилась. В дуэли с Фёдором это может иметь колоссальное значение, ведь фирменный правый кросс по-прежнему представляет огромную опасность.

В свою очередь, Кокер не стал раскрывать имя возможного оппонента Емельяненко, но намекнул, что тот является очень сильным спортсменом. Под данную категорию вполне может подпадать действующий обладатель пояса и бывшая звезда UFC.

«Ох, у меня в голове несколько отличных идей, но сейчас не буду раскрывать все карты… Нет-нет. Этот соперник гораздо круче (Джуниора. — RT) дос Сантоса», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Если реванш с Бейдером всё же не рассматривается, то одним из самых вероятных противников Емельяненко можно назвать Фабрисио Вердума. Об их ответной дуэли много говорили и в 2021-м, но бразилец был связан контрактом с PFL, поэтому не имел возможности выступать в Bellator. В следующем году подобных преград не будет, вследствие чего Кокер вполне может попробовать устроить встречу двух легенд тяжёлого веса.

И с медийной точки зрения сложно представить бой, наиболее соответствующий уровню прощального турне Емельяненко. В 2010 году именно Вердум нанёс ему первое полноценное поражение, и с тех пор ажиотаж вокруг реванша лишь нарастал. В сравнении с ним не идёт ни второй поединок с Орловским, ни бой с Мэттом Митрионом, а посоперничать может разве что супердуэль с Броком Леснаром. Однако тот возобновил участие в реслинг-промоушене WWE, вследствие чего его возвращение в MMA представляется маловероятным.