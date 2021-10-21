В Bellator затруднились ответить на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко

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Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о продолжении карьеры легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко.
В Bellator затруднились ответить на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы планировали прощальное турне из трёх поединков. Но мы несколько поменяли план из-за коронавируса. Я начал говорить о прощальном турне ещё в сентябре 2019 года, однако коронавирус вмешался в дело. Я ценю, что Фёдор проявил такое терпение. И вот сейчас мы здесь. После боя с Джонсоном мы обсудим с Фёдором, что будем делать дальше», — заявил Кокер на пресс-конференции.

23 октября на Bellator 269 в Москве Емельяненко проведёт бой с Тимоти Джонсоном.

Ранее сообщалось, что в Bellator не стали отвечать на вопрос об Александре Емельяненко.

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