Фёдор Емельяненко и Джонсон провели дуэль взглядов
- © Вадим Жернов
- РИА Новости
Видео дуэли взглядов опубликовано в Instagram-аккаунте «Ушатайка».
Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.
Ранее в Bellator затруднились ответить на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко.