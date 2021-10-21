Фёдор Емельяненко и Джонсон провели дуэль взглядов

В Москве прошла церемония битвы взглядов между легендарным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном перед их боем на Bellator 269.

Видео дуэли взглядов опубликовано в Instagram-аккаунте «Ушатайка».

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее в Bellator затруднились ответить на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко.