Емельяненко заявил, что результат боя с Джонсоном не повлияет на продолжение его карьеры

Легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что результат предстоящего поединка с американцем Тимоти Джонсоном не повлияет на его решение продолжать карьеру.

«Результат совсем не повлияет на это. Бойцовская карьера — это одно. А жизнь продолжается. У меня есть определённые планы, и они не поменяются», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед, шесть поражений и один бой признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Джонсон поделился ожиданиями от поединка с Емельяненко.