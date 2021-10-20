Джонсон: я хотел реванша с Молдавским, а мне дали босса Фёдора Емельяненко

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Американец Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от поединка с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269.
Джонсон: я хотел реванша с Молдавским, а мне дали босса Фёдора Емельяненко
  • AP

«После боя против Валентина Молдавского я очень хотел реванша. Я думал об этом, говорил. Но когда мне позвонили и сказали, что я могу стать соперником Фёдора, я сказал: «Постойте, вы это серьёзно? Я хотел реванш, а вы дали мне босса», — цитирует Джонсон ТАСС.

Он также заявил, что это удивительная история, но он к этому готов.

«Фёдор — величайший боец в истории. И то, что я буду с ним драться, — невероятно. Пожалуй, это самый главный момент в моей карьере. И я не мог его упустить. Некоторые говорят, что Фёдор уже на сходе и его лучшие годы позади? Нет, конечно. Посмотрите на Фёдора. Он же настоящий монстр!» — добавил боец.

45-летний Емельяненко проведёт поединок с Джонсоном 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.

Ранее Джонсон заявил, что должен победить Фёдора Емельяненко только нокаутом.

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