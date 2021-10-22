Нурмагомедов высказался о бое Емельяненко и Джонсона

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя между легендарным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Поймите, нет такого, что один бой важен, а другой — нет. Все важны. Могу лишь пожелать удачи Фёдору Емельяненко в поединке с Тимоти Джонсоном», — цитирует Хабиба «Чемпионат».

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

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