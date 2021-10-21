Александр Емельяненко считает, что Фёдор нокаутирует Джонсона в бою на Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился прогнозом на бой своего старшего брата Фёдора против американца Тимоти Джонсона в рамках турнира Bellator 269 в Москве.

«Однозначно, я буду болеть за своего брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет сомнений. Пожелаю ему удачи, завершить этот поединок без травм. Думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить соперника в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, потому борьбы здесь будет мало. Фёдор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно и налетать, как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене». Ориентировочное время начала — 23:00 по местному времени.

Ранее Молдавский заявил, что во время подготовки Емельяненко копировал действия Джонсона.