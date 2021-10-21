Молдавский заявил, что во время подготовки Емельяненко копировал действия Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказал о своей роли в подготовке Фёдора Емельяненко к поединку с американцем Тимоти Джонсоном.

«Понятно, что я не мог драться как Тимоти. Но я старался действовать как он: у меня руки летели по разным траекториям. Старался копировать начало его атак», — цитирует Молдавского РИА Новости.

Вместе с тем он признался, что снова просмотрел много видеозаписей с боями Джонсона.

Напомним, что американец в июне уступил Молдавскому в поединке за временный пояс Bellator в тяжёлом весе.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед, шесть поражений, один бой признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Емельяненко заявил, что результат боя с Джонсоном не повлияет на продолжение его карьеры.