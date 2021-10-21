Молдавский заявил, что во время подготовки Емельяненко копировал действия Джонсона

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказал о своей роли в подготовке Фёдора Емельяненко к поединку с американцем Тимоти Джонсоном.
Молдавский заявил, что во время подготовки Емельяненко копировал действия Джонсона
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Понятно, что я не мог драться как Тимоти. Но я старался действовать как он: у меня руки летели по разным траекториям. Старался копировать начало его атак», — цитирует Молдавского РИА Новости.

Вместе с тем он признался, что снова просмотрел много видеозаписей с боями Джонсона.

Напомним, что американец в июне уступил Молдавскому в поединке за временный пояс Bellator в тяжёлом весе.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед, шесть поражений, один бой признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Емельяненко заявил, что результат боя с Джонсоном не повлияет на продолжение его карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить