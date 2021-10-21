Фёдор Емельяненко назвал условие для проведения повторного поединка с Орловским

Легенда смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко высказался о возможном повторном поединке с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе белорусом Андреем Орловским.

«Как я отношусь к выпадам Орловского? Никак. Мне кажется, что всё было ясно: был зафиксирован нокаут. А насчёт повторного поединка — Андрею нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Бой Емельяненко — Орловский прошёл в 2009 году в США на турнире Affliction. Победу нокаутом в первом раунде одержал россиянин.

Ранее глава Bellator не исключил возвращения Шлеменко в организацию.