Фёдор Емельяненко назвал условие для проведения повторного поединка с Орловским
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«Как я отношусь к выпадам Орловского? Никак. Мне кажется, что всё было ясно: был зафиксирован нокаут. А насчёт повторного поединка — Андрею нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Бой Емельяненко — Орловский прошёл в 2009 году в США на турнире Affliction. Победу нокаутом в первом раунде одержал россиянин.
Ранее глава Bellator не исключил возвращения Шлеменко в организацию.