Глава Bellator не исключил возвращения Шлеменко в организацию
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- РИА Новости
«Александр Шлеменко… Когда я пришёл в Bellator, он был действующим чемпионом. У него была отличная серия в Bellator. Сейчас он не на контракте с организацией. Андрей Корешков на контракте, но не Шлеменко. Но! Сейчас мы над этим работаем, и скоро всё может измениться», — заявил Кокер на пресс-конференции, посвящённой турниру Bellator 269.
В своём последнем бою, который проходил 17 октября, Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова в рамках турнира EAGLE FC 42.
На счету 37-летнего российского бойца 61 победа и 13 поражений на профессиональном уровне. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Шлеменко заявил, что у Исмаилова проблемы с питанием.