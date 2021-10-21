Глава Bellator не исключил возвращения Шлеменко в организацию

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что в настоящее время организация работает над тем, чтобы подписать бывшего чемпиона организации в среднем весе россиянина Александра Шлеменко.
Глава Bellator не исключил возвращения Шлеменко в организацию
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Александр Шлеменко… Когда я пришёл в Bellator, он был действующим чемпионом. У него была отличная серия в Bellator. Сейчас он не на контракте с организацией. Андрей Корешков на контракте, но не Шлеменко. Но! Сейчас мы над этим работаем, и скоро всё может измениться», — заявил Кокер на пресс-конференции, посвящённой турниру Bellator 269.

В своём последнем бою, который проходил 17 октября, Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова в рамках турнира EAGLE FC 42.

На счету 37-летнего российского бойца 61 победа и 13 поражений на профессиональном уровне. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко заявил, что у Исмаилова проблемы с питанием.

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