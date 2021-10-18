Шлеменко: у Исмаилова проблемы с питанием, до боя он не ел 14 часов

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился впечатлениями о поединке Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

«Ожидаемо. Пусть Мага не обижается, но я ожидал, что он устанет. Правда, не ожидал, что получится так. Думал, он устанет, но доработает и проиграет по решению. Первые два раунда выиграет, а третий, четвёртый и пятый проиграет. Но пошло всё вообще не так. Я многим говорил это: считаю, у Маги есть какие-то проблемы со здоровьем. Всё-таки были проблемы. Кто-то мне рассказал, что у него с питанием проблемы были — не ел он, кажется, 14 часов до боя», — цитирует Шлеменко Sport24.

Он отметил, что эксперименты не всегда дают положительный результат. Шлеменко вспомнил свой опыт, когда он бы вегетарианцем и проиграл бой за 36 секунд.

Напомним, что Владимир Минеев нокаутировал Исмаилова в конце третьего раунда. Боец потерял сознание, в клетку вызвали врачей.

Ранее Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Гусейновым.