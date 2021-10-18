Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Гусейновым

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сообщил о том, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым.
Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Гусейновым
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В первом раунде была неприятная новость — сломал руку: лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое. А так боем доволен. И рад, что вы поддерживаете меня на этом пути. Всех благодарю. Раны заживут. Вместе мы сила, всем спасибо!» — заявил Шлеменко в своём Instagram.

Напомним, что боец одолел соотечественника Артура Гусейнова в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).

Ранее Шлеменко заявил о готовности провести бой с Владимиром Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить