Шлеменко рассказал, что сломал руку в бою с Гусейновым

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сообщил о том, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым.

«В первом раунде была неприятная новость — сломал руку: лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое. А так боем доволен. И рад, что вы поддерживаете меня на этом пути. Всех благодарю. Раны заживут. Вместе мы сила, всем спасибо!» — заявил Шлеменко в своём Instagram.

Напомним, что боец одолел соотечественника Артура Гусейнова в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).

Ранее Шлеменко заявил о готовности провести бой с Владимиром Минеевым.