Шлеменко заявил о готовности провести бой с Минеевым

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил готовность провести бой со своим соотечественником Владимиром Минеевым.
Шлеменко заявил о готовности провести бой с Минеевым
  • AP

«Почему нет? Но маловероятно, что мы с ним подерёмся. Если, конечно, будет предложение, то почему нет? Вопрос: когда, где и на каких условиях. Конечно, это всё обсуждаемо. А так, если я сейчас начну вызывать: «Вова, давай, я тебя жду. Я иду за тобой». Нет, конечно. Не в таком контексте», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что боец одолел соотечественника Артура Гусейнова в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).

Ранее Гусейнов извинился перед Шлеменко за стычку на дуэли взглядов перед боем.

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