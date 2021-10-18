Гусейнов извинился перед Шлеменко за стычку на дуэли взглядов перед боем

Российский боец смешанного стиля Артур Гусейнов после поражения от Александра Шлеменко в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи принёс извинения своему оппоненту за стычку на дуэли взглядов.

«Ты, Саша, тоже прости меня за взвешивание, бывает. Энергетик выпил, замкнуло меня», — сказал Гусейнов после боя.

На дуэли взглядов Гусейной боднул Шлеменко головой, а Александр в ответ оттолкнул его руками.

Шлеменко одолел Гусейнова единогласным решением судей по итогам трёхраундового поединка.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе одержал 61 победу в своей карьере при 13 поражениях. Также один поединок был признан несостоявшимся. Для Гусейнова это третий проигранный бой в MMA при девяти победах.

Ранее Гусейнов после поражения от Шлеменко рассказал о проблемах перед боем.