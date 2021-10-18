Гусейнов после поражения от Шлеменко рассказал о проблемах перед боем

Российский боец смешанного стиля Артур Гусейнов прокомментировал поражение от Александра Шлеменко в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи.

По его словам, он был готов драться ещё два раунда и предложил сопернику позже уже сразиться в пятираундовом поединке.

«Дальше хочу сказать. У меня было много проблем, я сюда в час ночи заселился, до утра бегал. Не суть. Не хочу ничего никому говорить. Это была моя вина, что не успел. Но я скажу одно. Я ещё не ухожу никуда. Думаю, мы ещё повторим, но в формате «пять раундов», — сказал Гусейнов после боя.

Шлеменко одолел Гусейнова единогласным решением судей по итогам трёхраундового поединка.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе одержал 61 победу в своей карьере при 13 поражениях. Также один поединок был признан несостоявшимся. Для Гусейнова это третий проигранный бой в MMA при девяти победах.

Ранее Шлеменко поблагодарил своих болельщиков после победы над Гусейновым.