Шлеменко — после победы над Гусейновым: я ещё о себе заявлю

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поблагодарил своих болельщиков после победы над соотечественником Артуром Гусейновым в главном поединке турнира EFC 42 в Сочи.

«Спасибо, ребята, что со мной остаётесь. Постепенно набираем обороты. Спасибо Хабибу Нурмагомедову, что дал возможность выступить. Я ещё о себе заявлю», — сказал Шлеменко после поединка.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе одержал 61 победу в своей карьере при 13 поражениях. Также один поединок был признан несостоявшимся. Для Гусейнова это третий проигранный бой в MMA при девяти победах.

Ранее сообщалось, что Шлеменко одолел Гусейнова на турнире EFC 42.