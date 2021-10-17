Шлеменко — после победы над Гусейновым: я ещё о себе заявлю
«Спасибо, ребята, что со мной остаётесь. Постепенно набираем обороты. Спасибо Хабибу Нурмагомедову, что дал возможность выступить. Я ещё о себе заявлю», — сказал Шлеменко после поединка.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе одержал 61 победу в своей карьере при 13 поражениях. Также один поединок был признан несостоявшимся. Для Гусейнова это третий проигранный бой в MMA при девяти победах.
Ранее сообщалось, что Шлеменко одолел Гусейнова на турнире EFC 42.