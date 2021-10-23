Сидельников нокаутировал Трусдэйла на Bellator 269 в Москве

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Российский тяжеловес Кирилл Сидельников досрочно победил шотландца Рэба Трусдэйла на первом в истории турнире американского MMA-промоушена Bellator в Москве.
Сидельников нокаутировал Трусдэйла на Bellator 269 в Москве
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Поединок между Сидельниковым и Трусдэйлом не продлился и одного раунда. Воспитанник Фёдора Емельяненко одержал победу техническим нокаутом и выиграл первый бой с октября 2019 года.

Рекорд Сидельникова на данный момент составляет 13 побед при шести поражениях, Трусдэйла — десять побед, восемь поражений, одна ничья.

RT проведёт онлайн-трансляцию главных поединков турнира Bellator 269 в Москве.

Ранее сообщалось, что Дарина Маздюк нокаутом уступила Катаржине Садуре на Bellator 269 в Москве.

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