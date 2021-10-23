Возвращение Последнего Императора: Емельяненко бьётся с Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве

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Владимир Зайвый
Фёдор Емельяненко проводит свой первый за два года бой на турнире Bellator 269 в Москве. Легенда российского ММА встречается с американцем Тимоти Джонсоном. Этот поединок станет 47-м в карьере Последнего Императора. Также в рамках вечера смешанных единоборств состоялась схватка Виталия Минакова и Саида Соумы, в которой россиянин потерпел поражение техническим нокаутом. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Возвращение Последнего Императора: Емельяненко бьётся с Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве
  • РИА Новости
  • © Вадим Жернов
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  • 23 октября 2021

    Минаков отказывался подчиняться решению рефери и хочет биться, он сам ради этого вправил себе палец. Но правила есть правила — бой был официально остановлен. Саид Соума таким образом одержал свою самую громкую победу в карьере, а Минаков потерпел второе поражение.

  • Вот и сенсационная развязка — Минаков сломал палец, и бой завершён! А ведь только что впечатляющий бэкхенд с его стороны, который стал большим шоком для Соумы.

  • Второй раунд судьи вполне могут отдать Соуме. С его стороны хватало точных ударов, от которых Минакова пошатывало. Американец грамотно ведёт бой по своему сценарию. Но всё решится в третьем раунде, который уже начался.

  • А нет, не всё так однозначно в этом поединке. Минаков заработал гематому на левой ноге и теперь слегка ограничен в скорости. Соума активизировался и провёл несколько неплохих контратак. Пока ещё преимущество за россиянином, но весы вполне могут качнуться в обе стороны.

  • Две минуты Минаков прицеливался и всё-таки прижал соперника к сетке, а затем  вспомнил приёмы из самбо, чтобы повалить Соуму на пол. Несколько ударов лёжа он пропустил, но всё-таки поднялся на ноги и продолжил сопротивляться. Минаков ещё несколько раз попал до конца раунда, и каждый раз американец возвращался в бой. Но чувствуется, что после перерыва ему всё-таки придётся сдаться.

  • Бойцы вышли на арену и готовы драться! Это 23-й бой Минакова в ММА, за всю карьеру он потерпел только одно поражение от Чейка Конго.

  • До появления Последнего императора мы увидим ещё один бой. Виталий Минаков выйдет в октагон впервые за два года и сразится с Саидом Соумой. К слову, последний свой поединок россиянин провёл против Тимоти Джонсона, который скоро сразится с Фёдором Емельяненко.

  • Пиетила не оказал никакого сопротивления двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова. Российский боец быстро совершил тейкдаун, после чего потратил около трёх минут, чтобы добить соперника. В итоге финну пришлось сдаться из-за удушающего приёма.

  • К обсуждению главного события вечера мы ещё вернёмся, а пока вспомним другие бои основного карда. Это первый в истории турнир Bellator в России, и он собрал приличный состав участников. Болельщики на стадионе «ВТБ Арена» уже увидели победу Анатолия Токова раздельным решением судей над Шарафом Давлатмуродовым, а только что Усман Нурмагомедов удушающим приёмом поборол Патрика Пиетила.

  • Для Емельяненко это будет первый бой за почти два года. В последний раз он дрался 29 декабря 2019-го и победил Куинтона Джексона. А в общей сложности Последнего императора ждёт 47-й поединок за карьеру.

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