Возвращение Последнего Императора: Емельяненко бьётся с Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве

Фёдор Емельяненко проводит свой первый за два года бой на турнире Bellator 269 в Москве. Легенда российского ММА встречается с американцем Тимоти Джонсоном. Этот поединок станет 47-м в карьере Последнего Императора. Также в рамках вечера смешанных единоборств состоялась схватка Виталия Минакова и Саида Соумы, в которой россиянин потерпел поражение техническим нокаутом. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Вадим Жернов