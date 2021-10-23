Возвращение Последнего Императора: Емельяненко бьётся с Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве
- РИА Новости
- © Вадим Жернов
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23 октября 2021
Минаков отказывался подчиняться решению рефери и хочет биться, он сам ради этого вправил себе палец. Но правила есть правила — бой был официально остановлен. Саид Соума таким образом одержал свою самую громкую победу в карьере, а Минаков потерпел второе поражение.
Said Sowma put in a mature performance tonight!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
We are LIVE on @SHOSports with #Bellator269pic.twitter.com/ESybCBFKMD
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Вот и сенсационная развязка — Минаков сломал палец, и бой завершён! А ведь только что впечатляющий бэкхенд с его стороны, который стал большим шоком для Соумы.
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Второй раунд судьи вполне могут отдать Соуме. С его стороны хватало точных ударов, от которых Минакова пошатывало. Американец грамотно ведёт бой по своему сценарию. Но всё решится в третьем раунде, который уже начался.
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А нет, не всё так однозначно в этом поединке. Минаков заработал гематому на левой ноге и теперь слегка ограничен в скорости. Соума активизировался и провёл несколько неплохих контратак. Пока ещё преимущество за россиянином, но весы вполне могут качнуться в обе стороны.
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Две минуты Минаков прицеливался и всё-таки прижал соперника к сетке, а затем вспомнил приёмы из самбо, чтобы повалить Соуму на пол. Несколько ударов лёжа он пропустил, но всё-таки поднялся на ноги и продолжил сопротивляться. Минаков ещё несколько раз попал до конца раунда, и каждый раз американец возвращался в бой. Но чувствуется, что после перерыва ему всё-таки придётся сдаться.
Minakov catches Sowma!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
We are LIVE on @SHOSports with #Bellator269👇https://t.co/TbKTQ7lKsupic.twitter.com/KtwmMZeDrj
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Бойцы вышли на арену и готовы драться! Это 23-й бой Минакова в ММА, за всю карьеру он потерпел только одно поражение от Чейка Конго.
Tonight’s co-main event goes down NEXT as Vitaly Minakov and Said Sowmago to war LIVE on @SHOSports.— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
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До появления Последнего императора мы увидим ещё один бой. Виталий Минаков выйдет в октагон впервые за два года и сразится с Саидом Соумой. К слову, последний свой поединок россиянин провёл против Тимоти Джонсона, который скоро сразится с Фёдором Емельяненко.
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Пиетила не оказал никакого сопротивления двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова. Российский боец быстро совершил тейкдаун, после чего потратил около трёх минут, чтобы добить соперника. В итоге финну пришлось сдаться из-за удушающего приёма.
Vintage Nurmagomedov.— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
We are LIVE on @SHOSports with #Bellator269👇https://t.co/TbKTQ7lKsupic.twitter.com/7BHXMYKUqS
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К обсуждению главного события вечера мы ещё вернёмся, а пока вспомним другие бои основного карда. Это первый в истории турнир Bellator в России, и он собрал приличный состав участников. Болельщики на стадионе «ВТБ Арена» уже увидели победу Анатолия Токова раздельным решением судей над Шарафом Давлатмуродовым, а только что Усман Нурмагомедов удушающим приёмом поборол Патрика Пиетила.
Tokov gets the takedown late in the 3rd round!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
We are LIVE on @SHOSports with #Bellator269👇https://t.co/TbKTQ7lKsupic.twitter.com/Xu0lKVnFr4
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Для Емельяненко это будет первый бой за почти два года. В последний раз он дрался 29 декабря 2019-го и победил Куинтона Джексона. А в общей сложности Последнего императора ждёт 47-й поединок за карьеру.
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