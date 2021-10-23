Российский боец Михайлов: рад, что выиграл свой дебютный поединок в Bellator

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Россиянин Никита Михайлов прокомментировал свою победу над Брайаном Муром на первом в истории турнире Bellator в Москве.
Российский боец Михайлов: рад, что выиграл свой дебютный поединок в Bellator
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«Слава богу, всё прошло. Это мой дебют в Bellator. Рад, что выиграл. Хочу сказать спасибо моей команде — Fedor Team, «Александр Невский». Сейчас в моём углу нет одного человека, думаю, он был бы рад моей победе. Владимир Михайлович! Хочу пожелать удачи моей команде, чтобы она выиграла. И её капитан — Фёдор», — сказал Михайлов после боя.

Он подчеркнул, что очень гордится своей принадлежностью к команде Фёдора Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Михайлов победил Мура на Bellator 269 в Москве. Для него эта победа стала восьмой в карьере при одном поражении.

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