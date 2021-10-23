Осетров проиграл удушающим Ли на Bellator 269 в Москве

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Российский боец Александр Осетров потерпел досрочное поражение в поединке с англичанином Эйденом Ли на турнире Bellator 269 в Москве.
Осетров проиграл удушающим Ли на Bellator 269 в Москве
  • РИА Новости

Поединок между Осетровым и Ли завершился в первом раунде. В концовке пятиминутки спортсмены устроили обмен ударами, в результате которого россиянин оказался на земле и позволил оппоненту провести удушающий приём сзади (rear-naked choke). 

Ли одержал десятую победу в карьере. Также в его послужном списке пять поражений. Рекорд Осетрова составляет 8:3:1. 

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выразил поддержку легендарному российскому бойцу Фёдору Емельяненко перед поединком с американцем Тимоти Джонсоном.

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