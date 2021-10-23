Осетров проиграл удушающим Ли на Bellator 269 в Москве
- РИА Новости
Поединок между Осетровым и Ли завершился в первом раунде. В концовке пятиминутки спортсмены устроили обмен ударами, в результате которого россиянин оказался на земле и позволил оппоненту провести удушающий приём сзади (rear-naked choke).
Ли одержал десятую победу в карьере. Также в его послужном списке пять поражений. Рекорд Осетрова составляет 8:3:1.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выразил поддержку легендарному российскому бойцу Фёдору Емельяненко перед поединком с американцем Тимоти Джонсоном.