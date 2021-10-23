Немков поддержал Фёдора Емельяненко перед боем с Джонсоном

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выразил поддержку легендарному российскому бойцу Фёдору Емельяненко перед поединком с американцем Тимоти Джонсоном.
Немков поддержал Фёдора Емельяненко перед боем с Джонсоном
  • AP

«С Богом», — написал Немков в Instagram под постом, который посвящён предстоящему событию.

Поединок состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Бой станет главным событием вечера. На счету у 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Магомед Исмаилов выразил уверенность в победе Фёдора Емельяненко над Джонсоном.

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